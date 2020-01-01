Аудит сайта

Современный бизнес немыслим без рекламы в интернете. Лучший способ предложить свои услуги и продать товар – это сайт, на котором представлена вся нужная информация. Но чтобы на него заходили пользователи и потенциальные клиенты компании, ресурс должен быть в топе выдачи поисковиков. Задачей аудита сайта является выявление недочетов и проблем, которые могут мешать ему быть выше в рейтинге.

Как проводится аудит сайта

Анализ сайта является комплексной услугой. Это значит, что ее проводят в несколько этапов, каждый из которых представляет собой отдельную задачу. Специалисты нашей компании, предоставляя услуги аудита, используют следующий алгоритм действий:

Изучение ниши и специфики поискового спроса . Чтобы быть выше конкурентов нужно использовать то, чего у них нет. Дело в том, что практически в каждой нише есть свои особенности, использование которых позволяет сократить время на продвижения сайта в топ по целевым запросам;

. Чтобы быть выше конкурентов нужно использовать то, чего у них нет. Дело в том, что практически в каждой нише есть свои особенности, использование которых позволяет сократить время на продвижения сайта в топ по целевым запросам; Составления семантического ядра , списка целевых запросов и ключей, по которым интернет ресурс будет доступен в поисковике;

, списка целевых запросов и ключей, по которым интернет ресурс будет доступен в поисковике; Аудит структуры сайта . На этом этапе мы анализируем количество страниц и основные разделы. Структура должна быть удобной и интуитивно понятной пользователям;

. На этом этапе мы анализируем количество страниц и основные разделы. Структура должна быть удобной и интуитивно понятной пользователям; Технический аудит . Проверяется работа кнопок, переходов, юзабилити и прочей программной составляющей. Все это позволяет найти проблемы, решение которых повысит конверсию и позиции в органической выдаче гугла или яндекс а;

. Проверяется работа кнопок, переходов, юзабилити и прочей программной составляющей. Все это позволяет найти проблемы, решение которых повысит конверсию и позиции в органической выдаче или а; Текстовый аудит . Интересный и полезный контент - это один из важных аспектов успешного сайта. Этот этап позволяет избежать проблем с уникальностью и смысловой нагрузкой информации на страницах ресурса. Ведь нужно как можно доступнее описать товар или услугу, которую нужно продать.

. Интересный и полезный контент - это один из важных аспектов успешного сайта. Этот этап позволяет избежать проблем с уникальностью и смысловой нагрузкой информации на страницах ресурса. Ведь нужно как можно доступнее описать товар или услугу, которую нужно продать. Составление отчета с выявленными проблемами и рекомендациями по их устранению.

Лучшее время проведение аудита - сразу после запуска сайта в интернете. Откладывание проблемы в долгий ящик с целью сэкономить или решить все самому - чревато большей потерей времени и средств. Пока вы собираетесь с мыслями, чтобы популяризировать свои товары или услуги, конкурент устраняет ошибки, а его сайт - продвигаться топ-5 выдачи поисковиком.

Какие услуги мы предоставляем

В рамках проведения аудита сайта в Челябинске, мы предлагаем комплекс услуг, направленных на улучшение его позиций в поисковой выдаче:

вывод сайта из-под фильтров Google и Яндекса. Понижающие санкции, которые применяют поисковики, часто являются следствием манипулирования ботами или действий конкурентов. Мы находим проблемы и предлагаем способы их решения;

экспресс аудит. Поверхностная проверка основных факторов, которые влияют на продвижение сайта в поисковых системах. В отличии от комплексного аудита, данный формат требует значительно меньше времени и позволяет быстрее внести необходимые правки;

поисковой (SEO) аудит . Проверке подлежит контент на уникальность, соответствие ключевых слова целевым запросам и правильность заполнения поисковых тегов;

. Проверке подлежит контент на уникальность, соответствие ключевых слова целевым запросам и правильность заполнения поисковых тегов; проверка юзабилити. Проверяют скорость загрузки страниц, совместимость с браузерами и мобильными устройствами. Плохая юзабилити гарантирует низкую конверсию, а поэтому нужно срочно устранять проблемы с доступом и удобством пользования сайтом;

аудит ссылочной массы. Правильно расставленные анкоры поднимут общий трафик сайта и сделают его более посещаемым. Изучение входящих и исходящих ссылок в данном случае является объектом исследования в рамках этой услуги;

проверка программной и технической части. Проводится анализ хостовых факторов, наличие дублей страниц, карты сайта и т.д.

Количество и тип необходимых услуг аудита можно определить только после ознакомления с сайтом. Ведь каждый ресурс уникален, имеет свою специфику и делался людьми, которые могли допустить разные ошибки. В зависимости от характера проблем, мы рекомендуем своим клиентам конкретную услугу либо предлагаем комплексный аудит.

Комплексный аудит сайта в Челябинске

Чтобы заказать аудит сайта в Челябинске и области, вы можете обратиться в компанию "Maysite". Наши специалисты работают не по методичке, выдавая стандартный набор рекомендаций без четкого представления как и зачем исправлять имеющиеся проблемы. Мы вникаем в специфику бизнеса каждого заказчика, что позволяет найти индивидуальный подход и точечно воздействовать на устранение неполадок. Результатом аудита являются не общее заключение с кучей бессмысленного текста, а сформированное ТЗ для программистов, копирайтеров и дизайнеров. Выполнение наших рекомендаций гарантирует лучшую ранжировку поисковыми машинами, вне зависимости от того: вы создали сайт вчера вечером или занялись его продвижением после полугодового простоя.

Узнать стоимость комплексного аудита в Челябинске вы можете оставив заявку на сайте для обратной связи или позвонив по телефонам контактного центра.