Реклама в интернете
Количество пользователей интернета уже превысило 4 миллиарда, а поэтому является лучшей площадкой для продаж товаров и услуг, поиска новых клиентов и развития бизнеса в целом.
Если у вас есть сайт и вы не довольны уровнем конверсии и трафика на нем, то стоит задуматься о рекламе и продвижении. Сотрудники компании Maysite являются ведущими специалистами по этой части в Челябинске. Мы предоставляем широкий спектр услуг в области разработки, технического и маркетингового сопровождения сайтов.
Зачем нужна реклама вашего сайта в интернете
Реклама в интернете позволяет решать множество задач для вашего бизнеса. К наиболее значимым из них относятся:
- увеличение количества продаж товаров или услуг, а значит и прибыли компании;
- количественное и качественное расширение ассортимента (спектр оказываемых услуг)
- формирование и улучшение репутации бренда на долгосрочной перспективе;
- продвижение компании или бренда в интернете;
- развитие дилерской сети;
- привлечение внимания пользователей к определенным событиям (акции, специальные предложения и т.д.).
Интернет реклама сайта позволяет напрямую влиять на финансовые показатели компании, отладить обратную связь с клиентом и установить новые цели маркетинговых исследований.
Какие виды рекламы мы используем для продвижения вашего бизнеса
Для продвижения в интернете мы используем следующие виды рекламы:
- поисковое продвижение (СЕО);
- контекстная реклама;
- размещение баннеров;
- реклама в социальных сетях (SMM);
- вирусный маркетинг
Работая с нашими клиентами в сфере продвижения интернет сайтов, мы изучаем нишу и специфику бизнеса. Только в этом случае можно точно определить, какой из методов принесет наибольшую эффективность клиенту.
SEO продвижение
Поисковая оптимизация является наиболее эффективным способом привлечения трафика к ресурсу. Ее суть заключается в улучшении позиций сайта в поисковой выдаче Гугла и Яндекса, а в идеале - попадание в ТОП-5. В пересчете на реальные цифры, стоимость одного целевого клиента в этом случае составляет всего несколько центов.
Контекстная реклама
Преимущество этого вида продвижения заключается в возможности быстро получить и увидеть результат. Суть контекстной рекламы заключается в размещении небольших рекламных сообщений в поисковой выдаче или сайтах-участниках рекламной сети Яндекс Директ и Google Adwords. Стоимость одного целевого клиента привлеченного таким способом зависит от цены за один клик и может варьироваться от несколько центов до нескольких долларов, в зависимости от тематики сайта.
Медийная и банерная реклама
Банера постепенно уходят в прошлое, так как пользователи стали меньше доверять прямым рекламным акциям. Хотя при грамотной реализации, они способны давать нужный результат, привлекая целевых клиентов, которым нужно решить вопрос здесь и сейчас. Для этого вида продвижения создаются интернет баннеры с рекламным текстом, которые впоследствии размещают на различных площадках.
Реклама в социальных сетях
Появление мессенджеров с функциональностью социальных сетей позволило перенести бизнес в эту сферу интернета. Сюда приходят пользователи для просмотра отзывов о товарах, поиска авторитетных мнений и выбора лучших услуг. Блоги стали вполне серьезным источником информации, который многими воспринимается как лидер мнений. Им доверяют существенно больше, чем прямой рекламе. А поэтому спланированная маркетинговая стратегия посредством блога позволит привлечь внимание к своим товарам или услугам, сформировать положительный имидж бренда и обзавестись новыми клиентами.
Вирусный маркетинг
Является частью SMM, но при этом реализовывается немного другим сценарием. Каждый пользователь зарегистрирован в нескольких социальных сетях, которые используются не только для общения но и поиска информации. Поэтому никто не запрещает использовать паблики и профили в качестве площадки для размещения рекламы и раскрутки товаров. Суть данного вида продвижения заключается в создании и распространении вирусного ролика. Это может быть видео, песня, сообщение, картинка или игра, имеющая завуалированный подтекст, который позволит привлечь внимание аудитории к определенному продукту.
Заказать интернет рекламу в Челябинске
Проанализировав рынок, мы предлагаем клиенту оптимальный вариант сочетания видов рекламы, которые можно использовать для продвижения его сайта. Обратившись к нам, вы получаете:
- подробную консультацию по каждому типу рекламы и его эффективности для достижения нужных задач;
- качество и профессионализм, направленные на увеличение трафика и конверсии вашего ресурса;
- возможность следить за эффективностью выполнения работ нашими специалистами и получать промежуточные отчеты результатов.
Цены на интернет рекламу в нашей компании будут зависеть от необходимых результатов и видов продвижения. Для более подробной консультации обращайтесь по телефонам нашего контактного центра или оставьте заявку для обратной связи.