Реклама в интернете

Количество пользователей интернета уже превысило 4 миллиарда, а поэтому является лучшей площадкой для продаж товаров и услуг, поиска новых клиентов и развития бизнеса в целом.

Если у вас есть сайт и вы не довольны уровнем конверсии и трафика на нем, то стоит задуматься о рекламе и продвижении. Сотрудники компании Maysite являются ведущими специалистами по этой части в Челябинске. Мы предоставляем широкий спектр услуг в области разработки, технического и маркетингового сопровождения сайтов.

Зачем нужна реклама вашего сайта в интернете

Реклама в интернете позволяет решать множество задач для вашего бизнеса. К наиболее значимым из них относятся:

увеличение количества продаж товаров или услуг, а значит и прибыли компании;

количественное и качественное расширение ассортимента (спектр оказываемых услуг)

формирование и улучшение репутации бренда на долгосрочной перспективе;

продвижение компании или бренда в интернете;

развитие дилерской сети;

привлечение внимания пользователей к определенным событиям (акции, специальные предложения и т.д.).

Интернет реклама сайта позволяет напрямую влиять на финансовые показатели компании, отладить обратную связь с клиентом и установить новые цели маркетинговых исследований.

Какие виды рекламы мы используем для продвижения вашего бизнеса

Для продвижения в интернете мы используем следующие виды рекламы:

поисковое продвижение (СЕО);

(СЕО); контекстная реклама ;

; размещение баннеров ;

; реклама в социальных сетях (SMM);

вирусный маркетинг

Работая с нашими клиентами в сфере продвижения интернет сайтов, мы изучаем нишу и специфику бизнеса. Только в этом случае можно точно определить, какой из методов принесет наибольшую эффективность клиенту.

SEO продвижение

Поисковая оптимизация является наиболее эффективным способом привлечения трафика к ресурсу. Ее суть заключается в улучшении позиций сайта в поисковой выдаче Гугла и Яндекса, а в идеале - попадание в ТОП-5. В пересчете на реальные цифры, стоимость одного целевого клиента в этом случае составляет всего несколько центов.

Контекстная реклама

Преимущество этого вида продвижения заключается в возможности быстро получить и увидеть результат. Суть контекстной рекламы заключается в размещении небольших рекламных сообщений в поисковой выдаче или сайтах-участниках рекламной сети Яндекс Директ и Google Adwords. Стоимость одного целевого клиента привлеченного таким способом зависит от цены за один клик и может варьироваться от несколько центов до нескольких долларов, в зависимости от тематики сайта.

Медийная и банерная реклама

Банера постепенно уходят в прошлое, так как пользователи стали меньше доверять прямым рекламным акциям. Хотя при грамотной реализации, они способны давать нужный результат, привлекая целевых клиентов, которым нужно решить вопрос здесь и сейчас. Для этого вида продвижения создаются интернет баннеры с рекламным текстом, которые впоследствии размещают на различных площадках.

Реклама в социальных сетях

Появление мессенджеров с функциональностью социальных сетей позволило перенести бизнес в эту сферу интернета. Сюда приходят пользователи для просмотра отзывов о товарах, поиска авторитетных мнений и выбора лучших услуг. Блоги стали вполне серьезным источником информации, который многими воспринимается как лидер мнений. Им доверяют существенно больше, чем прямой рекламе. А поэтому спланированная маркетинговая стратегия посредством блога позволит привлечь внимание к своим товарам или услугам, сформировать положительный имидж бренда и обзавестись новыми клиентами.

Вирусный маркетинг

Является частью SMM, но при этом реализовывается немного другим сценарием. Каждый пользователь зарегистрирован в нескольких социальных сетях, которые используются не только для общения но и поиска информации. Поэтому никто не запрещает использовать паблики и профили в качестве площадки для размещения рекламы и раскрутки товаров. Суть данного вида продвижения заключается в создании и распространении вирусного ролика. Это может быть видео, песня, сообщение, картинка или игра, имеющая завуалированный подтекст, который позволит привлечь внимание аудитории к определенному продукту.

Заказать интернет рекламу в Челябинске

Проанализировав рынок, мы предлагаем клиенту оптимальный вариант сочетания видов рекламы, которые можно использовать для продвижения его сайта. Обратившись к нам, вы получаете:

подробную консультацию по каждому типу рекламы и его эффективности для достижения нужных задач;

качество и профессионализм, направленные на увеличение трафика и конверсии вашего ресурса;

возможность следить за эффективностью выполнения работ нашими специалистами и получать промежуточные отчеты результатов.

Цены на интернет рекламу в нашей компании будут зависеть от необходимых результатов и видов продвижения. Для более подробной консультации обращайтесь по телефонам нашего контактного центра или оставьте заявку для обратной связи.