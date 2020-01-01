Дизайн сайта

Профессионализм, креатив и клиентоориентированность отличают обычные красивые картинки от грамотно спроектированного сайта. Чтобы интернет ресурс был интересен и полезен пользователю, необходимо разработать под него удобный функционал и приятный интерфейс. Ищите профессионального веб-дизайнера в Челябинске и не хотите переплачивать? Обратитесь за услугой в нашу компанию.

Разработка дизайна сайта от наших специалистов - это не только красивая и стильная обложка, выполненная с пожеланиями заказчика. Это также удобная структура, интуитивно понятный интерфейс и ориентация под поисковую оптимизацию.

Каких принципов мы придерживаемся при построении дизайна сайта

Реализовывая проекты наших клиентов, мы используем креативный подход к разработке дизайна. Но некоторые особенности остаются постоянными, поскольку опираются на тенденции рынка IT технологий и восприятие со стороны пользователей. Среди основных принципов, которых мы придерживаемся, есть такие пункты:

используется либо горизонтальная, либо вертикальная прокрутка. Большинство сайтов полностью не помещаются на экране монитора или мобильного устройства. И это нормально, ведь в современном дизайне используют вертикальный скроллинг, что позволяет удобно и наглядно продемонстрировать весь контент, представленный на странице. Но если сайт вдобавок к этому еще слишком широк для ряда стандартных разрешений, такой дизайн вызовет негатив со стороны пользователей;

релевантность и удобная навигация. Содержимое должно быть в гармонии с внешней оболочкой. Делать слишком броские рамки или агрессивный фон можно далеко не во всех случаях. Также не стоит забывать о контенте. Неважно сколько полезной и нужной информации на сайте, если из-за яркого дизайна ее тяжело найти;

соблюдение иерархии сайта. Наиболее важная информация должна привлекать больше внимание и проще читаться. Для этого можно использовать различные стилистические приемы, увеличение шрифта и т.д.;

адаптивный дизайн. Последние исследование показывают, что более 50% людей заходят в интернет с мобильных устройств. Это значит, что необходимо прорисовывать дизайн не только для мониторов и экранов ноутбука, но и планшетов со смартфонами.

В остальном - дизайн лендинга или многостраничного сайта делается за счет креатива и профессионализма наших сотрудников.

Схема нашей работы

Веб-дизайн - это серьезная задача, которая требует тщательной проработки деталей. Для этого мы составили и используем поэтапный план работ, позволяющий достигать нужных целей за максимально короткие сроки.

Формулировка целей и задач, описание проекта. Сбор и последующий анализ информации о конкретном проекте, смотрим как обстоят дела у конкурентов, какие фишки лучше заходят пользователям. Подготовка базы материалов для проекта. Создание структуры, прототипа дизайна с обязательным привлечением специалистов в области поддержки и продвижения сайта. Составление технического задания с его последующим согласованием у заказчика. Непосредственная разработка веб-дизайна. Утверждение проекта с заказчиком, правки, дополнения. Сдача готового проекта.

Любой дизайнерский проект берет свое начало с идеи. И в этом отношении мы не отходим от золотого правила: чем проще и понятнее - тем лучше.

Заказать дизайн сайта в Челябинске

Для нас не играет роли сложность и тип проекта. Мы успешно справимся и с landing page и с визиткой и с интернет магазином. Можем сделать все сами или воспользоваться вашими рекомендациями. Главное - мы разработаем дизайн сайта под ключ, которым вы останетесь довольны.

Команда наших дизайнеров - это не просто дипломированные специалисты в области векторной и растровой графики с опытом работы, но также:

возможность разработки уникального логотипа;

знание HTML верстки и свободное владение всеми графическими инструментами;

уникальные проекты, соответствующие последним тенденциям за доступную цену;

командная работа с программистами, верстальщиками и оптимизаторами.

Стоимость работ веб-дизайна зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально под каждый проект. На нее влияет количество страниц сайта и расположенных на них графических элементов, специфики используемых решений, пожелания заказчика и т.д. Узнать больше о графическом дизайне сайтов в компании MaySite можно по телефонам контактного центра или оставив заявку на сайте для обратной связи.