Дизайн сайта
Профессионализм, креатив и клиентоориентированность отличают обычные красивые картинки от грамотно спроектированного сайта. Чтобы интернет ресурс был интересен и полезен пользователю, необходимо разработать под него удобный функционал и приятный интерфейс. Ищите профессионального веб-дизайнера в Челябинске и не хотите переплачивать? Обратитесь за услугой в нашу компанию.
Разработка дизайна сайта от наших специалистов - это не только красивая и стильная обложка, выполненная с пожеланиями заказчика. Это также удобная структура, интуитивно понятный интерфейс и ориентация под поисковую оптимизацию.
Каких принципов мы придерживаемся при построении дизайна сайта
Реализовывая проекты наших клиентов, мы используем креативный подход к разработке дизайна. Но некоторые особенности остаются постоянными, поскольку опираются на тенденции рынка IT технологий и восприятие со стороны пользователей. Среди основных принципов, которых мы придерживаемся, есть такие пункты:
- используется либо горизонтальная, либо вертикальная прокрутка. Большинство сайтов полностью не помещаются на экране монитора или мобильного устройства. И это нормально, ведь в современном дизайне используют вертикальный скроллинг, что позволяет удобно и наглядно продемонстрировать весь контент, представленный на странице. Но если сайт вдобавок к этому еще слишком широк для ряда стандартных разрешений, такой дизайн вызовет негатив со стороны пользователей;
- релевантность и удобная навигация. Содержимое должно быть в гармонии с внешней оболочкой. Делать слишком броские рамки или агрессивный фон можно далеко не во всех случаях. Также не стоит забывать о контенте. Неважно сколько полезной и нужной информации на сайте, если из-за яркого дизайна ее тяжело найти;
- соблюдение иерархии сайта. Наиболее важная информация должна привлекать больше внимание и проще читаться. Для этого можно использовать различные стилистические приемы, увеличение шрифта и т.д.;
- адаптивный дизайн. Последние исследование показывают, что более 50% людей заходят в интернет с мобильных устройств. Это значит, что необходимо прорисовывать дизайн не только для мониторов и экранов ноутбука, но и планшетов со смартфонами.
В остальном - дизайн лендинга или многостраничного сайта делается за счет креатива и профессионализма наших сотрудников.
Схема нашей работы
Веб-дизайн - это серьезная задача, которая требует тщательной проработки деталей. Для этого мы составили и используем поэтапный план работ, позволяющий достигать нужных целей за максимально короткие сроки.
- Формулировка целей и задач, описание проекта.
- Сбор и последующий анализ информации о конкретном проекте, смотрим как обстоят дела у конкурентов, какие фишки лучше заходят пользователям.
- Подготовка базы материалов для проекта.
- Создание структуры, прототипа дизайна с обязательным привлечением специалистов в области поддержки и продвижения сайта.
- Составление технического задания с его последующим согласованием у заказчика.
- Непосредственная разработка веб-дизайна.
- Утверждение проекта с заказчиком, правки, дополнения.
- Сдача готового проекта.
Любой дизайнерский проект берет свое начало с идеи. И в этом отношении мы не отходим от золотого правила: чем проще и понятнее - тем лучше.
Заказать дизайн сайта в Челябинске
Для нас не играет роли сложность и тип проекта. Мы успешно справимся и с landing page и с визиткой и с интернет магазином. Можем сделать все сами или воспользоваться вашими рекомендациями. Главное - мы разработаем дизайн сайта под ключ, которым вы останетесь довольны.
Команда наших дизайнеров - это не просто дипломированные специалисты в области векторной и растровой графики с опытом работы, но также:
- возможность разработки уникального логотипа;
- знание HTML верстки и свободное владение всеми графическими инструментами;
- уникальные проекты, соответствующие последним тенденциям за доступную цену;
- командная работа с программистами, верстальщиками и оптимизаторами.
Стоимость работ веб-дизайна зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально под каждый проект. На нее влияет количество страниц сайта и расположенных на них графических элементов, специфики используемых решений, пожелания заказчика и т.д. Узнать больше о графическом дизайне сайтов в компании MaySite можно по телефонам контактного центра или оставив заявку на сайте для обратной связи.